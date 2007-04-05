Ротару усилила охрану

София Ротару взяла к себе в штат третьего охранника. Секьюрити отправился вместе с ней в тур по городам России. По всей видимости, решение певицы усилить охрану связано со скандалом, причиной которого стала тульская поклонница. На протяжении всего тура Ротару очень осторожно общалась с поклонниками. Даже самые преданные фанаты отныне не получали доступ в гримерку, пишет газета «Жизнь». – Мы больше не хотим никого приучать,– объясняют ситуацию директора Софии Михайловны. – Ведь когда-то вся эта неприятная ситуация началась с того, что Галина Стародубова – та самая, которая угрожала ей и ее внучке – лично пообщалась с Ротару...