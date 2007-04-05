Скарлетт Йоханссон отказалась от обнаженки

Как сообщила на этой неделе британская газета «Daily Express» со ссылкой на источники в окружении Скарлетт Йоханссон, восходящая звезда Голливуда требует внести новый пункт во все свои контракты на будущие съемки: фильмы с ее участием не должны содержать сцен, в которых бы она представала обнаженной, сообщает newsru.co.il. Указанный источник отметил: «Скарлетт еще очень молода (ей всего 22 года), и осознает, что роли, за которые она берется, определяют ее карьеру актрисы в будущем... Она не хочет «вляпаться» во что-то слишком сомнительное или слишком дурно пахнущее, поэтому нагих сцен пока не будет, до тех пор, пока они не покажутся абсолютно необходимыми». Однако, на британском сайте «FemaleFirst» напоминают, что Скарлетт была предложена главная роль в фильме о порнозвезде Дженне Джеймсон, сценарий которого пишется по мемуарам Дженны, вышедшим недавно под заглавием «How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale» («Каково заниматься любовью звезде порно: назидательная история»). В январе этого года Дженна объявила, что хотела бы, чтобы главную роль в этой кинокартине сыграла Скарлетт Йоханссон. «Мы смотрим с надеждой на Скарлетт Йоханссон, - говорила порнодива. - Она - мой выбор. Мне кажется, что она красива». Съемки фильма по книге Джеймсон должны начаться в 2008 году. Незадолго до этого заявления Дженны Скарлетт Йоханссон, не раз отклонявшая предложения о съемках в эротических сценах, заявила, что не оставляет надежды на «правильный» стриптиз перед камерой. «Я все еще решаю, когда мне сыграть обнаженной. Я вовсе не против голых сцен, но это должен быть правильный проект - возможно, какой-то сенсационный европейский художественный фильм», - сказала она.