Лолита отдалась режиссеру

Лолита сыграет главную женскую роль в фильме «Пощадите тиранов». Съемки фильма о конце света по мотивам романа Генриха Белля «Бильярд в половине десятого» в Саратове уже начались. Лола приедет, как только на Волге сойдет лед. Призраки, населяющие корабль-субмарину, вместе с его хозяйкой Леонорой (Лолита) и ее возлюбленным, погибнув в одной реальности, возрождаются в другой. И верят, что найдут некую Истину. – Я несколько часов доказывал Лолите, что она нужна фильму как воздух! – говорит "Жизни" режиссер Алексей Дэлль-Василевский. – Ее героиня – нервный центр мира призраков. Многое в виртуальном отеле зависит от нее. Вот она играет на фортепиано, закинув ноги вверх! А между ног – аквариум с живой головой главного тирана этого призрачного мира. Но при этом – никакого намека на вульгарность. – Леша, я ваша! – ответила Лолита режиссеру. И выдержав паузу, добавила: – В творческом смысле, разумеется. Давно хотела сменить имидж. Наряды звезды будут меняться по несколько раз в минуту: от бальных туалетов до экзотических перьев. И конечно, Лола будет петь. Причем по-немецки.