Николая Носкова не берут в монастырь

Николай Носков в последнее время много думает о своей дороге в жизни и, дабы очиститься от внешней суеты и сбежать от «всеобщей гламуризации», часто уезжает на Тибет. - Там я всегда живу в монастыре, и мне это нравится, - рассказывает "ТД" Николай. - Я общаюсь с природой, очищаю свои мысли. Однако навсегда остаться в монастыре мне бы не позволили, потому что далеко не каждый достоин быть монахом. Меня точно не взяли бы в монастырь, хотя я понимаю, что это, наверное, не моя жизненная стезя. У каждого человека свой жизненный путь, и мой - связан со сценой, хотя в последние годы я много думаю о Тибете…