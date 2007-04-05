Зверева и Бабкину выгнали с концерта Агурбаш

Вчера в Театре Эстрады прошла презентация нового альбома Анжелики Агурбаш "Я буду жить для тебя". Пока в переполненном зале шел концерт, в двери режимного с советских времен заведения бились звезды с букетами для певицы, но их не пускали. Одного за другим. И они обиженно уезжали. Самым обиженным оказался Сергей Зверев. Он приехал в театр Эстрады с небольшим опозданием, но с шикарным букетом цветов. На входе в партер сотрудницы театра грудью встали на пути стилиста: - Велено никого не пущать! Поднимайтесь на балкон! На все объяснения Зверева и его окружения, что с балкона подарить цветы невозможно, строгие контролеры отвечали, что запрещено. Никакие администраторы не смогли помочь стилисту. Он поднялся на балкон, но там было не видно и не слышно. Через пару минут Сергей Зверев возмущенно ушел с балкона. Его помощники попробовали еще раз договориться с тетушками на входе в партер: - Ну хотя бы дайте Сергею Звереву вручить цветы своей подруге! Он подарит цветы, и уйдет из вашего театра сразу же! Но контролерши были непреклонны. Еще бы. Ведь пять минут назад они точно так же выгнали из театра, так и не дав зайти в зал, другую звезду - Надежду Бабкину! Та тоже хотела вручить букет цветов, и тоже уехала, страшно недовольная и расстроенная. И Сергею Звереву пришлось накинуть верхнюю одежду, и уйти с неподаренным букетом вон. - Никогда больше не приду на концерты Агурбаш! - обиженно бормотал стилист. Отказался даже приехать на ее концерт и певец Филипп Киркоров. После активной помощи певице, связанной с подготовкой к прошлогоднему Евровидению, между Киркоровым и Агурбаш пробежала черная кошка. - А чего это я должен приезжать на ее концерт?! - грозно зыркнул карими очами певец, встреченный корреспондентами NEWSmusic.ru за час до начала концерта в центре Москвы. - И не подумаю! Зато на концерт и афте-пати с удовольствием приехал конкурирующий фаворит Аллы Борисовны фабрикант Майк Мироненко. Что стало символично. Несмотря на все льстивые уговоры колбасного короля Николая Агурбаша несколько дней назад на презентации Кати Лель и Андрея Ковалева, сама Примадонна так и не появилась. Зато подъехала Катя Лель. А с ней - и Олег Газманов, Виктор Салтыков, Эвелина Бледанс, Владимир Матецкий, Шура и пара колоритных трансвеститов.