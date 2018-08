Джастин Тимберлейк сорит деньгами

И на этого у него есть полное право - ведь он работает фактически без отдыха. В среду Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) остановился в лос-анджелесской гостинице Four Season. По словам свидетелей, певец расплачивается с работниками отеля немалыми суммами денег. В Лос-Анджелесе у Джастина запланирована работа над "Шрэком-3" (Shrek the Third) . В эти дни завершается работа в студии, в которой 26-летний Тимберлейк озвучивает молодого Короля Артура - подростка и просто надоедливого ребенка и будущего короля. Мировая премьера "Шрэка-3" запланирована на 18 мая.