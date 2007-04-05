Всё больше и больше всплывают на поверхность грязные подробности развода Бритни Спирс и Кевина Федерлайна. Экс-супруг требует у Бритни 13 миллионов! Певица Бритни Спирс, как выяснилось, не смогла отделаться от своего мужа одним миллионом долларов, который должна была заплатить ему за развод. Теперь сумма отступных возросла до 13 миллионов, сообщают factnews Кроме того, согласно сведениям журнала Star, Спирс вообще не хотела завершать процедуру развода. Федерлайн убедил Бритни, что они снова будут вместе сразу после того, как она выпишется из наркоклиники, сообщает The Bosh "Ты действительно хочешь этого?", - спросила Спирс, когда пара встретилась для обсуждения деталей договора о расторжении брака. Кевин ответил "да", на что его жена сказала: "Ты самая большая ошибка, которую я совершила в своей жизни, но все равно, я благодарна тебе за детей". Список приобретений разведенного Кевина Федерлайна 1. В брачном контракте от 2004 года значилось, что за каждый год брака Кевин в случае развода может получить 250 тысяч долларов, однако впоследствии Бритни увеличила эту сумму до 500 тысяч, чтобы ускорить процесс переговоров. 2. Он получает половину особняка в Малибу, стоимость которого 13,5 млн долларов. 3. 25 тысяч долларов в месяц Бритни будет платить Кевину на содержание их общих детей, пока они не достигнут 18-летнего возраста. Примечательно, каким-то образом Федерлайн добился опеки над детьми, которые будут проводить у него по 4 дня в неделю. 4. Федерлайн имеет право оставить у себя все подарки, которые Спирс покупала ему за время их брака. Однако суд запретил Кевину подзаработать на скандальной публикации книги об их семейных отношениях. Провокационные мемуары, в которых "обиженный" супруг собрался рассказать грязные подробности взаимоотношений со Спирс, так и не увидят свет. Тем временем американские СМИ публикуют секреты привлекательности заметно похорошевшей в последнее время поп-звезды. Ведь еще совсем недавно Спирс представляла из себя заметно растолстевшую и бледную наркоманку, выглядевшую намного старшее своего возраста. Теперь Спирс перестала употреблять алкоголь и питаться в фаст-фудах. Она села на диету и начала вести здоровый образ жизни.