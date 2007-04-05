Трагедия Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте - женщина весьма успешная и востребованная. Она поет, снимается в кино, ездит на гастроли, воспитывает детей. Однако такая занятость артистки часто оборачивается настоящей трагедией для ее коллектива. Когда проходили съемки последнего фильма с участием Кристины "Любовь-Морковь", певица очень переживала за своих подчиненных. "Это трагедия для моего коллектива, в котором двадцать с лишним человек, - волнуется Орбакайте. - У них две беды - беременность солистки и ее съемки в кино. Они ужасно страдают. Когда съемочная группа отдыхала, я работала. Выезжала на концерт в другой город или на заказник в Москве. Иногда даже после съемок убегала с этой безумной прической, чтобы ехать на чей то день рождения в Москве. И с такой головой выходила к людям: "Дорогие мои, не пугайтесь! Я не сошла с ума, просто снимаюсь в кино!" По словам Кристины, оставить сцену ради карьеры актрисы она не сможет, да и желания такого у нее пока нет. "У меня замечательный гонорар, все обсуждается заранее, подписывается контракт, - откровенничает певица. - Просто настоящие актеры также переходят из кино в кино или из кино в театр. Они не одним фильмом живут. У них еще есть куча всяких обязанностей, ролей. Для меня же мой репертуарный театр - это гастроли. И деваться тут некуда. Мы, артисты эстрады, зарабатываем себе на жизнь только гастролями, а не продажей альбомов, это наша старая пиратская проблема. На Западе артисты делают тур в поддержку альбома, а нам приходится всю жизнь делать тур в поддержку себя, своих семей и коллектива". Кристина Орбакайте никогда не страдала недостатком кинопредложений, однако интересный ролей певице предлагают мало, пишет газета "Труд". "Я очень рада, что у меня роли немногочисленные, но зато очень разные, - поделилась артистка. - Их можно по пальцам пересчитать, но их знают все. Но я могу и на эстраде себя реализовать не только как певица, но и как актриса. Я когда-то сыграла в историческом фильме Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов" роль молодой Екатерины. И вот не так давно прошла кастинг на роль императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II".