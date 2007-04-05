Сокровенные тайны Пугачевой раскрыты

Люся - домработница Аллы Борисовны Пугачевой - личность легендарная. За 30 лет службы в звездном доме женщина стала практически членом звездной семьи. Недавно Люся решилась на откровенное интевью, в котором раскрыла не одну тайну дома Пугачевой. Кстати, в последнее время ходят слухи, будто примадонна ищет себе новую домработницу, а Люся будто бы теперь служит у Филиппа Киркорова. Однако, по словам самой Люси (кстати, ее полное имя Людмила Дорондова), это не так. "Конечно, я переживала, когда Алла и Филипп развелись, - призналась женщина. - Они же мне оба родные люди. Но, слава богу, ничего в наших отношениях не изменилось. Мы по-прежнему одна семья. Вот пишут сейчас про меня всякую чушь. И я переживаю, что Алла эту ерунду читает: "Бывшая домработница Пугачевой приехала на концерт с Киркоровым и скрывается у него в гримерке". Во-первых, я не бывшая, я не бросала Аллу и Филиппа и не собираюсь, - пожаловалась нам Люся. - Во-вторых, я вообще с Филиппом редко когда приезжаю, в основном прихожу на их выступления со своими друзьями. А скрываться мне незачем. У нас с Аллой и Филиппом полное взаимопонимание. Я никогда не предам этих людей". Некоторое время назад семейство Пугачевой лишилась полноправного своего члена: погибла любимая питомица Аллы Борисовны, доберман Ирма. Примадонна до сих пор тяжело переживает гибель своей собаки и не желает заводить новую. "Собаке было 12 с половиной лет - наша девочка, любимица Аллы, - говорит Люся. - Второй такой не будет, поэтому мы с Филиппом решили больше собак не заводить. На Истре и так три собаки живут. А Ирму ужасно жалко, Алла очень переживала. Все врачи, паразиты, не уберегли нашу Ирмочку. Поставили собаке не тот диагноз, зачем-то укоротили собаке ногу, так она, бедненькая, так мучилась, почти не ходила. А ведь оперировали в дорогой клинике. Алла на них ругалась, но что толку, собаку-то не вернуть". Сейчас, после того как звездная семья Пугачева-Киркоров распалась, Люся живет на два дома, пишет "Комсомольская правда". "Живу у Филиппа, но и Аллу не забываю: то убраться у нее надо, то за продуктами съездить, - рассказывает Люся. - А все эти разговоры, что Люся переметнулась к Филиппу, полный бред. Алла всегда для меня будет номер один. Вот сегодня Алла вернулась в Москву, мы тут же созвонились. Но Алла сейчас сама себе готовит. Ей хочется отдохнуть от всех и побыть одной, пожить, как говорится, в свое удовольствие. Мне кажется, что ей нравится самой хозяйничать на кухне. А готовит Алла, надо отдать должное, очень хорошо и вкусно". Есть у Аллы Борисовны и свои кулинарные рецепты. Ее фирменное блюдо - поджаренные на раскаленной сковороде свежие огурцы, которые по вкусу напоминают молодые кабачки. "Я тоже у Аллы научилась огурцы жарить, - поделилась Люся. - Теперь вот Филиппу их готовлю. Правда, он любит магазинную еду: всякие пиццы, гамбургеры, салаты". У самой Люси то есть свои интересные рецепты: "Борщ я навострилась варить без мяса и без бульонных кубиков. Меня мама моей бывшей хозяйки Тамары Миансаровой научила секрету, как суп без мяса наваристым сварганить: добавьте в сырую воду растительного масла, а потом уже выкладывайте в кастрюльку все остальное: обжаренные на сковороде морковку, овощные приправы... Алла любит супчики, особенно овощные, и простую русскую кухню: винегретик, соленые огурчики и помидорчики, кислую капустку". Рассказала Люся и о звездных пристрастиях во время соблюдения диеты. "Алла Борисовна, когда она на диете, ест рыбу - говорит, рыба полезна для мозгов. Предпочитает запеченную в фольге. Карп Алла не берет, там костей много. Вот окунь - подходящая рыбка. Вот сейчас Филипп сел на диету, сказал, что у него началась Страстная неделя. Практически ничего не ест. Конечно, мне его жалко, и я иногда подрываю его решимость. Сегодня он мало кушал: грибочки ему поджарила и три картошечки молодые отварные. Филипп очень любит картошку, запеченную с сыром. Берем чистое пюре без молока и масла, туда трем сыр с чесноком, лепим маленькую колбаску, обваливаем в муке и яйце и - на сковороду. Особо Филипп любит свиные ребрышки. Рыбу он ни красную, ни белую не любит. А мне самой и простой каши достаточно", - заключила Люся.