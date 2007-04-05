Муж Валерии удивил жестокостью

Иосиф Пригожин, супруг и продюсер известной певицы Валерии, отметил на днях свой день рождения. На празднике по этому поводу все увидели, на какую удивительную жестокость он способен! Один из гостей подарил Пригожину картину, на которой изображен могучий именинник, разрывающий огромного быка. Эта картина позабавила и самого виновника торжества, и остальных его друзей. К счастью, жестокость и ярость Пригожина были лишь рисованными. На праздничный ужин Пригожин пригласил близких родственников и друзей. Из известных персон присутствовали певица Лариса Долина, Николай Басков с супругой, режиссеры Алексей Пиманов и Илья Ревзин, телеведущий Юрий Николаев и, конечно же, супруга Пригожина певица Валерия. Приехал и президент RFW (Russian Fashion Week) Михаил Шумский. Поздравил Пригожина и Mathew Packham, муж английского дизайнера Jenny Packham, подруги Валерии. Mathew сейчас находится в Москве, здесь он занимается делами своей супруги, связанными с показом ее коллекции на RFW. Вместе с Пригожиным и Валерией в этот вечер веселились их старшие дети – сын Иосиф Дима и дочь и сын Валерии Аня и Артем. В соседнем зале ресторана в это время веселилась певица Ирина Салтыкова. Узнав о том, что Иосиф Пригожин отмечает здесь свой день рождения, она поспешила поздравить продюсера. В качестве подарка Николай Басков исполнил в честь именинника песню. Во время его выступления гости подпевали, свистели и улюлюкали. А в конце Валерия дала певцу в награду первый кусок именинного торта из мороженого и свежих ягод. Вообще же, праздничное меню было предпочтительно постным. Гости отведали блюда из овощей, фруктов, а также лобстеров, омаров, крабов… Пригожину в тот вечер преподнесли очень много подарков: чаши из серебра, огромное зеркало в деревянной раме, машинки для счета денег, Валерия подарила мужу часы. Пиманов вручил подарок, который для всех остался секретом и огромный – постер своего фильма "3 дня в Одессе": "Я снял его со стены кинотеатра "Октябрьский"! Это самое дорогое, что у меня есть", – признался режиссер. Гости гуляли в ресторане до шести часов утра.