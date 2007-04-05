Брат Анджелины Джоли рассказал о ее тяжелом детстве

Младший брат Анджелины Джоли, Джеймс Хэвен Войт, в интервью журналу A Magazine рассказал о причинах, которые побуждают его сестру постоянно расширять свою семью. По его словам, желание усыновлять новых детей, объясняется тяжелым детством, которое было у актрисы. "Мы с сестрой чувствовали себя сиротами с раннего возраста. Это как в детском доме, где дети держатся друг за друга, потому что это все, что у них есть", - говорит Джеймс Войт. И хотя Анджелину и Джеймса трудно назвать сиротами, ведь они жили в Голливуде, ходили в школу в Беверли Хиллс, их отец Джон Войт был звездой кино, все равно они не были счастливы. Их родители расстались почти сразу же после рождения Анджелины. "Не помню, чтобы мать поднимала голос на Анджи или на меня, - рассказывает 33-летний Джеймс, который сейчас работает актером и режиссером. – Но у меня много плохих воспоминаний об отце. Он был таким черствым с матерью. Мы видели его только на Рождество и на школьных праздниках". "Сестра всегда меня защищала. Сейчас она хочет, чтобы рядом со мной была такая же женщина. Когда у тебя родители разведены, ты сам не хочешь разводиться", - говорит Джеймс. Брат также раскрыл тайну имени Шилох, которое Анджелина дала своей дочери от Брэда Питта. Дело в том, что это имя в качестве второго их родители хотели дать Джеймсу, но затем передумали и остановились на Хэвен: "Анджи и Брэд пришли ко мне и сказали: "Мы тут выбираем имя и нам нравится Шилох. Мы знаем, что это имя должно было быть твоим. Ты не против?" "Я чуть не расплакался. Это была такая честь для меня", - говорит Джеймс.