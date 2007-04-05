Мать истязала Аврил Лавин концертами Бритни Спирс

Рок-певица Аврил Лавин недавно призналась, что ненавидит Бритни Спирс, потому что в детстве мама заставляла ее смотреть шоу "Микки Маус" на телеканале FOX, в котором участвовала поп-принцесса. Канадская звезда заявила в интервью журналу Jane, что мать буквально насильно усаживала ее перед телевизором, чтобы та могла каждый вечер слышать голос ненавистной Бритни Спирс, сообщает The Bosh "Мама заставляла меня ходить на концерты Бритни Спирс, когда я была маленькой, - заявила Лавин, которой 27 сентября исполнилось 23 года. – Я ей говорила: "Я не хочу туда идти", а она мне отвечала: "Если ты хочешь стать певицей, тебе надо видеть других представителей шоу-бизнеса". Кроме того, на прошлой неделе Аврил Лавин заявила, что Бритни Спирс сама виновата во всех своих проблемах, потому что она была слишком слаба, чтобы удержать свою славу. "Все, что произошло с Бритни, это только ее вина. Если ты хочешь быть частью шоу-бизнеса, то должна быть готова к повышенному интересу со стороны прессы, - заявила рок-звезда. – Ты не имеешь права жаловаться на общественное давление, приставания папарацци и весь этот сумасшедший дом, по той одной причине, что это твоя работа".