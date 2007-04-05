ШОК! Джон Траволта чуть не разбился на личном «Боинге»

Личный самолет голливудского актера Джона Траволты 707-ой «Боинг» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Шэннон в Ирландии из-за возникших проблем с двигателем. 53-летняя звезда фильмов «Криминальное чтиво» и «Каратель» самостоятельно пилотировал самолет, летевший из Германии, где Траволта принимал участие в TV-шоу, в Нью-Йорк. Посадка была сложной, самолет сильно трясло, но Траволте удалось его посадить. Актер не пострадал, но сильно перенервничал, написали в газете The Sun. В источнике написали: «Если бы он не совершил экстренную посадку в Шэнноне, то мы могли бы уже распрощаться с актером. Надо отдать ему должное, Джон умеет взять себя в руки в нужный момент». В ирландском аэропорту Джон не стал ждать, пока починят его самолет, а нанял другой «Боинг», чтобы поскорее вернуться в США. Кстати, актер боится летать самолетами после случая в 1999 году, который едва не закончился для актера трагедией. Бензин закончился, когда самолет был в воздухе, так что пришлось совершить экстренную посадку в Бостоне. В небе Траволта предпочитает быть пилотом, а не пассажиром, так как, по его словам, старается управлять своей жизнью сам, а не доверять ее другим людям. Для легенды кино и автомобиль, и «Боинг», и вертолет, и яхта – всего лишь средства передвижения, которыми он рулит, а не сидит с шампанским в шикарном салоне, ожидая конца путешествия. Свой первый самолет Траволта купил в 1974 году. Кроме 707-ого «Боинга» у звезды кино есть еще четыре самолета. Рядом с его особняком есть взлетно-посадочная полоса и дорожка разбега, которые видны из окон трех столовых в его доме.За последний год Джон пролетел 30 000 миль.