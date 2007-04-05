Нагиев любит пользоваться щедростью женщин

Сегодня одному из завидных женихов и признанному секс-символу исполняется 40 лет. Правда, Дмитрий Нагиев заранее предупредил, что праздновать юбилей не будет. Оказывается, актер и телеведущий очень суеверен. Впрочем, отсутствие официального банкета не мешает Диме получать подарки. Некоторые, особенно расторопные почитательницы таланта Нагиева, одарили его заблаговременно. Хотя принимать подарки на день рождения заранее тоже дурной признак, Нагиев закрыл на эти предрассудки глаза. Действительно, вспомнишь ли о суевериях, когда поклонница дарит тебе платиновый браслет? Дмитрий по достоинству оценил шикарное ювелирное изделие и припрятал его, чтобы, как пошутил Нагиев, не завидовали. Так же, по словам юбиляра, в числе подарков оказался очень навороченный мобильный телефон, цену которого Дмитрий даже затрудняется назвать. «Я бы себе такой никогда в жизни ни купил, потому что жалко тратить на себя деньги, - признался именинник. – Нет, честное слово, я не лукавлю! Я, например, никогда не купил бы фирменные джинсы долларов за пятьсот, хотя, как говорится, положение обязывает. Я считаю, что обвешивать себя дороговизной, а потом ходить все это демонстрировать – синдром плебейства!» Однако же, несмотря на «синдром», эксклюзивную модель телефона Нагиев все же не вернул дарительнице. Так же, как и подаренную некогда другой поклонницей ему на день рождения бриллиантовую серьгу. С ней Дмитрий, кажется, не расстается даже в ванной комнате – настолько мил сердцу камешек. «Честно признаюсь, на моем счету много подарков от женщин, - сказал Нагиев. – Кстати, именно они и делают дорогие подарки. Причем, это не только бизнеследи, но и девушки более скромного финансового положения. Но мне приятна их щедрость. Впрочем, сейчас я более всего мечтаю о спокойной жизни. Была б возможность, купил бы остров и жил там!»