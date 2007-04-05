Мадонна написала новую книгу для детей

Мадонна написала еще одну книгу для детей и посвятила ее своему приемному сыну Дэвиду Банда из Малави. Приключенческая повесть не только развлечет детей, но и будет для них поучительным уроком. Поп-звезда, как и ее муж режиссер Гай Риччи, придерживаются учения Каббалы (одна из ветвей Иудаизма), так что в детской книге отразятся верования певицы, сообщает источник allaboutmadonna.com. 48-летняя Мадонна написала свою первую книгу несколько лет назад по просьбе своих детей. Первая сказка звезды называется «Английские розы», а главная героиня списана с дочери Лурдес. В этом году в конкурсе «звездных супермам», которые успешно совмещают материнство и карьеру, Мадонна стала беспрецедентным лидером. Певица очень строгая и авторитетная родительница, с которой бесполезно спорить, если она сказала «нет». Например, ее 9-летняя дочь до сих пор обижается на нее из-за того, что Мадонна запретила ей сниматься в фильме о Гарри Поттере. Лурдес мечтала получить роль героини по имени Луна Лавгуд и просила отвезти ее на кастинг, у девочки были специальные бумаги на пробы и приглашение на участие, но певица категорически отказалась это сделать, мотивировав тем, что Лурдес еще рано сниматься в кино. Несмотря на плотный график репетиций и выступлений, в доме Мадонны и Гая Риччи нет ни одной няни, звезды предпочитают сами воспитывать своих детей. У 5-лентнего сына Рокко и 9-летней Лурдес есть личный тренер по бальным и современным танцам, по плаванию, по теннису, по пинг-понгу. Дети Мадонны учат этикет и итальянский язык, занимаются музыкой и пением. По словам певицы, когда они станут старше, у них появится преподаватель по риторике и актерскому мастерству. В прошлом году Мадонна подписала контракт с известным британским спортсменом и победителем на Олимпийских играх Уильямом Фокс-Питтом для того, чтобы он обучал ее детей искусству верховой езды. В ближайшие планы певицы входит сотрудничество с дочерью «битла» Пола Маккартни успешным дизайнером Стеллой. Поп-королева предложила Стелле свою помощь в записи песен в благодарность за то, что Маккартни помогла ей создать коллекцию одежды для магазина H&M в Швеции.