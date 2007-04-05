В честь Михаила Ульянова назовут театр и две улицы

В Омской области увековечат память великого земляка актера Михаила Ульянова, скончавшегося 26 марта. Его именем будут названы улицы в райцентрах Омской области - Таре и Муромцево. Соответствующее решение было принято на заседании областного правительства, сообщает "Интерфакс". Ещё при жизни выдающегося актёра обсуждался вопрос о присвоении его имени Северному драматическому театру в Таре, отмечает ИА Regnum. Накануне на заседании областного правительства губернатор Омской области Леонид Полежаев поддержал предложение. По мнению Полежаева, важно изучить предложения общественности, поскольку Михаил Ульянов – "явление в русском национальном искусстве, и на его родине в сохранении памяти о нем все должно делаться достойно и надолго". Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. Актер окончил театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова (1946 -1950 гг.), с которыми связана вся творческая жизнь актера. В сентябре 1987 года он был назначен художественным руководителем театра. Лауреат Ленинской премии (1966 года) - за исполнение роли Егора Трубникова в художественном фильме "Председатель", лауреат Государственной премии РСФСР (1975 года) - за спектакль "День-деньской", Государственной премии СССР ( в 1983 году) - за роль в фильме "Частная жизнь", премии президента России в области литературы и искусства (в 1998 году), премии деловых кругов России "Кумир" в номинации "За высокое служение искусству" (в 1999 году). На Международном кинофестивале в Венеции в 1982 году награжден главным призом "Золотой Лев" за исполнение роли в фильме "Частная жизнь". 60-е годы - это время рождения замечательных, могучих характеров, созданных Ульяновым в кино, отмечает "Интерфакс". Его знаменитый Трубников ("Председатель", в 1964 году) стал советской классикой. Его мятежник Митя Карамазов ("Братья Карамазовы", в 1968 году), генерал Чарнота ("Бег", в 1970 году), маршал Жуков, настолько достоверный, что многие зрители воспринимают актера и персонаж как единое целое, эти и многие другие работы вписаны в золотой фонд отечественного киноискусства. Среди картин последних лет, в которых снимался Ульянов, можно назвать "Ворошиловский стрелок", "Антикиллер" и "Великий полководец Георгий Жуков". За свою жизнь Ульянов также стал автором четырех книг: "Моя профессия" - 1975 год, "Работаю актером" - 1987 год, "Возвращаюсь к самому себе" и "Приворотное зелье" - 2001 год. Напомним, Михаил Ульянов скончался в Москве 26 марта. Он не дожил до своего юбилея - в ноябре 2007 года ему исполнилось бы 80 лет. Отпевали актера 29 марта в арбатском храме Спаса на Песках, а похоронен он на Новодевичьем кладбище.