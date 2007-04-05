Интерес к Кате Лель и Жасмин упал до нулевой отметки

На недавнем брифинге в пресс-центре «АиФ», посвященном 5-й Церемонии вручения премии «Муз-ТВ», выяснились интересные детали экспертного голосования. Как известно, процедура голосования проходит в два этапа. Сначала «Муз-ТВ» рассылает анкеты экспертам, которые должны выбрать тройки. А уже из этих троек телезрители путем sms-голосования, по телефону, через Интернет и заполнения анкет, опубликованных в «АиФ», должны определить победителей. По словам представителя компании «Аудит-Хаус» (считающей заполненные экспертами анкеты) Михаила Касьянова, в этом году было роздано около 600 анкет, из которых заполненными оказались 340 шук. Если в прошлом году в нескольких номинациях фигурировали имена таких певиц, как Катя Лель и Жасмин, то в этом году ни один из экспертов не отметил этих певиц ни в одной из номинаций. Таким образом, эксперты выразили свое отношение к певицам, нецивилизованно расставшимися со своими финансовыми покровителями (Жасмин - с супругом В.Семендуевым, а Катя Лель - с продюсером А.Волковым).