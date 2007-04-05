Гомосексуалисты наградили Дженнифер Энистон

Альянса гомосексуалистов и лесбиянок против клеветы (GLAAD) наградил актрису Дженнифер Энистон премией Vanguard Award за "понимание проблем сексуальных меньшинств". Среди ее обладателей Шер, Эрик Маккормак, Антонио Бандерас, Лайза Минелли и Шарлиз Терон. "Она этого совершенно не ожидала, - сообщил пресс-секретарь Энистон. - Однако она очень гордится этим и очень этому рада". Судя по всему, актриса была удостоена этой награды за многочисленные лесбийские сцены в фильмах и клипах, где она снималась.