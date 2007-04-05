Нелли Фуртадо стала обладательницей пяти музыкальных наград Juno Awards

Популярная канадская певица Нелли Фуртадо стала обладательницей пяти наград музыкальной премии Juno Awards, аналога премии Grammy. 28-летняя исполнительница была названа "артистом года", автором лучшего альбома и поп-альбома года (за диск Loose), лучшего сингла (Promiscuous), а также получила премию в категории "Выбор публики". Стоит отметить, что альбом Нелли Фуртадо Lose является для певицы третьим по счет и, кроме того, самым успешным. После своего выхода в 2006 году диск разошелся пятимиллионным тиражом, а сингл из него Promiscuous, записанный с известным продюсером Тимбалэндом, несколько недель возглавлял канадский песенный хит-парад. "Я очень рада быть здесь и просто не могу подобрать слов, чтобы выразить свой восторг", - заявила Нелли Фуртадо. Стоит отметить, что певица выступила в качестве ведущей шоу, успев сменить за время мероприятия свой наряд как минимум пять раз. "Лучшей канадской группой" на прошедшем мероприятии был назван коллектив Billy Talent, которые также были объявлены обладателями "лучшего рок-альбома года" (за диск II). Звание "лучшей международной группы" ушло техасскому трио Dixie Chicks, в свое время ставшее лидером по количеству номинаций на премию Grammy. В Зал Славы Junos попал очередной музыкант. Им стал Боб Рок, знаменитый продюсер канадского происхождения, ранее работавший с группой Metallica ("Черный альбом") и другими известными артистами.