Катя Лель не может выйти замуж

Певица всё время откладывает свадьбу из-за судебных разбирательств со своим продюсером. Продюсер Александр Волков мешает свадьбе Кати Лель – артистка раскрыла "Z" причину, по которой не может состояться ее бракосочетание с бойфрендом Игорем. Предложение руки и сердца любимого мужчины певица приняла еще несколько месяцев назад. Однако из-за новой волны судебных разбирательств Лель с продюсером Волковым, по причине которых Кате приходится едва ли не ежедневно ходить по бюрократическим конторам, у пары просто нет времени на полноценную подготовку к свадьбе. – Как только всё это закончится, мы сразу поженимся, на следующий день, – заверила Лель.