На Бейонсе подали в суд!

Бывший сотрудник подал в суд на Бейонсе. Он настаивал на том, что помогал популярной певице продвигать её модную линию. Но звезда выиграла дело. Бейонсе (Beyonce) выиграла судебный иск у своего бывшего сотрудника, пытавшегося потребовать у звезды компенсацию за помощь в продвижении её модной линии, сообщает издание fg.ru. Как сообщает издание New York Daily News, в документах, поданных в суд исполнительным директором компании Icon Entertainment Грегом Уокером (Greg Walker), утверждается, что ему не было выплачено вознаграждение по нескольким весьма прибыльным лицензионным сделкам, которые он якобы организовал для Бейонсе – в том числе по той, что привела к созданию линии House of Dereon в 2004 году. Процесс начался в прошлом году. А на днях Верховный суд Манхэттена признал обвинения Уокера неправомерными на основании отсутствия между ним и Бейонсе (или её матерью Тиной Ноулз (Tina Knowles)) официального контракта.