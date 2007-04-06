Ева Польна представила коллекцию MAMA ROMA

В рамках Russian Fashion Week певица представила свою коллекцию одежды. Чем бы ни занималась сейчас солистка "Гостей из будущего" Ева Польна, всё так или иначе связано с материнством – певица ждет второго ребенка. Беременность отразилась даже на названии коллекции одежды, которую Ева представит в рамках Russian Fashion Week. MAMA ROMA – так именуется серия осенне-зимних нарядов от Польны. Как призналась артистка "Твоему ДНЮ", на создание коллекции ее вдохновил Рим. – Итальянская мода особенно солнечная и энергичная, а нам, жителям средней полосы, этого очень не хватает, – делится Ева. – Мне захотелось увезти с собой частицу этой энергетики, чтобы сделать будни жителей мегаполисов ярче.