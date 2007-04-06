Джастин Тимберлейк откровенно рассказал о сексе с Кристиной Риччи

Известный певец Джастин Тимберлейк рассказал о том, как снимались сексуальные сцены в фильме "Стон черной змеи". В интервью журналу Details 26-летний певец и актер Джастин Тимберлейк заявил, что презирает таблоиды. "Они создают мыльные оперы из жизней людей... Я предпочитают не принимать в этом участия", – сказал Тимберлейк, добавив, что терпеть их не может и никогда бы не стал плохо говорить о ком-либо, в том числе и о бывшей подруге Бритни Спирс. По его словам, он никого не хочет унижать. Кроме того, Джастин рассказал, что его "горячие" сексуальные сцены с Кристиной Риччи в фильмы "Стон черной змеи" были очень откровенными. Актер признался, что перед съемкой этих фрагментов немного нервничал, поскольку за их действиями наблюдала вся команда. В интервью журналу GQ Джастин сказал: "Секс-сцены были довольно откровеннымии. Не хочу говорить, что легко притворяться, когда спишь с кем-то перед всей съемочной группой, но всё-таки…" Джастин Тимберлейк также признался, что волновался насчет вида своей голой задницы на экране. Однако после того, как он высказал свое беспокойство в разговоре с режиссером, эти кадры были вырезаны. "В одном из первых моих разговоров с режиссером речь шла о наготе. После первого монтажа можно было видеть мою задницу, но потом ее убрали", – рассказал Джастин.