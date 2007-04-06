Джиллиан Андерсон согласилась на сиквел «Секретных материалов»

Известный актер Дэвид Духовны подтвердил, что в Голливуде идет подготовка к съемкам сиквела полнометражного фильма "Секретные материалы". По утверждению Духовны, создатели телевизионного сериала Крис Картер и Фрэнк Спотниц завершают сценарий будущей картины. Сюжет фильма был придуман ими несколько лет назад, однако лишь сейчас проект сдвинулся с мертвой точки. Актер также уточнил, что исполнительница роли агента Скалли Джиллиан Андерсон согласилась принять участие в фильме. "Мы забыли, за что ненавидели друг друга, и теперь вспоминаем только за что мы любим. Мы счастливы вернуться к этим героям", – сказал Духовны. Напомним, что вышедший в 1998 году полнометражный фильм Роба Боумэна "Секретные материалы" собрал в мировом прокате более 189 миллионов долларов.