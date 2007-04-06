Молодая певица Наталия Волкова опередила Козловского

Мировой конкурс исполнителей в Израиле. Молодая певица Наталия Волкова опередила Виталий Козловского ровно на одну позицию. 22-23 марта в Израиле, в г. Эйлат, который известен как курорт мирового уровня, проходил Мировой конкурс исполнителей Эйлат 2007. Принимали участие 11 исполнителей из 6 стран: Болгарии, Белоруссии, Грузии, Израиля, России и Украини. Украину представляли Наталия Волкова и Виталий Козловский. Оценивали конкурс звезды мирового шоу-бизнеса: популярная певица Лайма Вайкуле, Народний артист, Золотой аккордеон Украины Ян Табачник, победительница Евровидения 2005 Руслана, мисс Украина 2001 Александра Николаенко, автор мирового хита Вива ла Дива Цвико Пик и другие. Между участниками разыгралась жесткая борьба за призовые места, и Украина порадовала тем, что молодая певица Наталия Волкова заняла 2 место, Виталий Козловский- третье. Наталия Волкова покорила сердца израильской публики исполнением мирового хита из репертуара звезды израильской эстрады Шири Маймон "Hasheket Shenishar", причем исполнила песню на иврите. Израильская пресса наградила Наталию специальным призом журналистов. Первое место занял исполнитель из Грузии Анри Джохадзе, а Гран-при получила Анастасия Казакова (Израиль). Анастасия - опытная певица, которая до последнего времени являлась бек вокалисткой Шири Маймон. Пресса и телевидение Израиля дали конкурсу самую высокую оценку. За событиями двух конкурсных дней в прямом эфире наблюдали жители Израиля, США и Австралии. Рейтинг израильского 9 канала превзошел все ожидания, доля телесмотрения достигла 40 % (!). Телетрансляцию конкурса можно будет посмотреть на Первом Национальном. Организаторы - украинские продюсеры Валерий Куцевалов и Владимир Орлов (организуют также Всеукраинскую акцию Аллея звезд) планируют через несколько лет раскрутить конкурс до уровня Евровидения.