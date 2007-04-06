Филипп Киркоров потребовал двухметровое зеркало в гримерку

Давно известно, что Киркоров обожает встречи на VIP-уровне, а потому загружает организаторов своими требованиями по полной программе. Кроме как на лимузине Филя, естественно, передвигаться по городу не пожелает. Поэтому на вокзале в Саратове его будут ожидать два авто представительского класса. А кроме того, машина для охраны и сопровождающих лиц, большой комфортабельный автобус для коллектива да грузовая «Газель» для багажа. По Саратову Филя поедет непременно в сопровождении машины ГИБДД. Поселят звезду в гостинице «Словакия». А выступит Киркоров в Саратовском цирке. Сцену он хочет видеть ровной, нескользкой и без дефектов. Арена цирка обязательно должна быть покрыта ковром. Для гримерки певцу там потребуется самая лучшая комната со шторами, исправными розетками, четырьмя стульями, а также диваном или двумя креслами. Главный непременный ее атрибут — огромное зеркало в полный рост. Естественно, Филин рост. — Двухметровое зеркало в гримерке — редкость. Как будете выкручиваться? — спросила "КП"-Саратов у организаторов гастролей. — Ничего страшного! — пояснил Вадим Задиркин из концертного агентства «Аншлаг-94». — Купим! За кулисами для артиста придется соорудить из ширм еще одну, дополнительную гримерную комнатку. Ее оборудуют вешалками для многочисленных костюмов, столиком с зеркалом, стульями и настольной лампой. На пол постелют коврик. В гримерке Киркоров будет лакомиться зефиром в шоколаде. Звезда явно к нему неровно дышит, поскольку требует не менее 2–3 коробок зефира «Шармэль». Еще ему там приготовят минералку без газа, минимум три холодные двухлитровые бутылки кока-колы. И накроют стол из мясной нарезки (бастурма, буженина и докторская) да сырной (маздам и мраморный). На десерт в ход пойдут фрукты — виноград, яблоки, мандарины, бананы, апельсины и груши. А вот вне гримерки для Киркорова обычно стряпает его личный повар, которого певец, как правило, возит с собой. Для остальных членов коллектива предусмотрено трехразовое питание. Если до начала концерта остается меньше четырех часов, то техперсонал поест прямо на площадке. На сцене для музыкантов построят подиумы и драпируют их плотной черной тканью. Для установки инструментов, подключения и настройки звука и света необходимо четыре часа как минимум. Уже за четыре часа до концерта площадка должна быть готова полностью. Иногда Филиппу может захотеться дополнительно порепетировать. В этом случае в его полное распоряжен В прошлом году в Сибири Киркорова обворовали. Тогда из его гримерки стащили сотовый телефон и часы. Поэтому теперь звезда требует, чтобы все гримерные комнаты запирались на ключ. Вес багажа, который возит с собой Филипп на гастроли, составляет не менее 800 килограммов и может вырасти почти в два раза. Общий объем багажа — 11 кубических метров.