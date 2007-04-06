Топалов хочет заняться сексом на воздушном шаре

Очередной фортель выкинул скандалист Влад Топалов. Теперь он собирается облететь вокруг Земли на воздушном шаре. Топалов не думает устанавливать рекорды. По признанию певца, полет, намеченный на лето, будет для него просто необычным приключением: – Я собираюсь совместить приятное с полезным, - рассказывает Влад «Желтой Газете». - И на шаре полетаю, и во время первой остановки, которая будет в Майами, поработаю над записью нового альбома. В итоге он планирует управиться с кругосветным путешествием дней за сорок. – В один из заходов обязательно возьму с собой симпатичную девушку. Заняться сексом на воздушном шаре – это ли не романтика? – мечтает Топалов.