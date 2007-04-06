ШОК! У Бориса Моисеева украли бюстгальтер

Гости «Недели моды в Москве», прошедшей в «Гостином дворе», пристально наблюдали за тем, как Сергей Зверев молча ругался матом, Виктор Салтыков получал в глаз от собственной жены и за другими модными тенденциями. Мужская часть звездных гостей покупала кожаные куртки и летные штаны с заниженной попой. Роман Черницын, солист группы «Плазма», и «фабрикант» Прохор Шаляпин не только купили себе по «боекомплекту», но и согласились выйти в них на подиум, чем сорвали бурю аплодисментов. Боря Моисеев тоже выглядел чрезвычайно брутально - в отличие от Сергея Зверева, который эпатировал гламурную публику майкой с неприличной надписью. Правда, позже Моисеев за свое мужественное поведение отыгрался за кулисами - грязно приставал к примерному отцу и семьянину Роме Черницыну и обвинял того в воровстве любимого лифчика. Мол, пока Борис ходил по подиуму, тот свистнул предмет его гардероба на память. Никто не помнил, был ли на Моисееве бюстгальтер, когда он переодевался для дефиле, но исподнее искали по всему «Гостиному двору». - У меня соски мерзнут, - жаловался певец, демонстрируя розовые атавизмы. - Подышите на них. - Ты какой размер носишь? Мой подойдет, - сжалилась над бедолагой чемпионка мира по профессиональному боксу Наталья Рагозина по прозвищу Кувалда. Не удостоив ее ответом, Моисеев застегнул до ушей олимпийку в цветочек и гордо удалился. За всей этой сценой мирно наблюдала семья Салтыковых. От напряжения у Виктора даже выпала линза. Но Ира заботливо подняла ее с пола и вернула в глаз мужу.