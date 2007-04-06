14 апреля, Киевский театр оперетты, творческий вечер Романа Виктюка. Начало 19.00

Знаменитый режиссер Роман Виктюк знаменит не только своими постановками, он сам по себе – человек-шоу. Где бы не появился Роман Григорьевич – на телесъемке, неделе моды или гламурной вечеринке, ему не удается остаться незамеченным, как бы он ни старался. Но, если раньше к звездному телу Виктюка имели доступ лишь VIP-персоны, то теперь Виктюк решил выйти в народ. Задать интересующие вопросы эпатажному режиссеру можно будет на его творческом вечере, который состоится в столичном театре оперетты 14 апреля. А поговорить с ним есть о чем. Ведь не так давно режиссер задумал поставить спектакль с участием трех прим - театральной, оперной и эстрадной (Алисы Фрейндлих, Елены Образцовой и Аллы Пугачевой). Под задумку режиссера итальянский драматург Альдо Николай написал пьесу о трех актрисах, волею судьбы на старости лет оказавшихся в доме престарелых. В ходе действа они пытаются выяснить, какая из них была самой талантливой. А в процессе общения дамы выясняют, что они все любили одного и того же… - Максима Галкина. Именно для него Виктюк уготовал роль молодого ловеласа, героя-любовника. Помимо этого Роман Горигорьевич сможет рассказать о своей работе с Ефимом Шифриным, Борисом Гребенщиковым, Дмитрием Бозиным, Александром Филлипенко, Юлией Рутберг. Кстати, Елена Образцова ради участия в спектакле Виктюка «Венера в мехах» где сыграла любовницу 20-летнего юноши, не только похудела на 15 килограммов, но остригла наголо свою голову. Можно расспросить Виктюка и о том, как он благословил на актерство никому тогда неизвесного Андрея Данилко, выступающего ныне в амплуа Верки Сердючки.