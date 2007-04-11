СРОЧНО! Солистка группы «Триши» беременна от продюсера!

Сотрудничество девушек из группы «Триши» со своим продюсером Александром Филатовичем оказалось настолько тесным, что вскоре принесет свои плоды. Причем, в самом пикантном смысле. Солистка группы Ульяна заявила о том, что она беременна от продюсера, с которым ее связывают романтические отношения. Срок беременности исчисляется 4-мя месяцами, сообщает ИА«Screen media». Роман Ульяны и Александра начался незадолго до создания проекта «Триши». Судя по всему, создание группы как раз и стало первым плодом их любви. Нужно сказать, что проект удался на славу и за короткое время успел завоевать сердца многих поклонников, а песни «Триши» стали настоящими народными хитами. Недавно группа презентовала свой первый альбом «Лунная ночь». Теперь же в творческой семье ожидается прибавление. О том, кого они ждут – мальчика или девочку, Ульяна и Александр пока не говорят. Также неизвестно, кто заменит Ульяну в группе на время ее беременности.