ШОК! Диме Климашенко угрожают поклонницы (Ужасающие подробности)

В ходе подготовки к отборочному туру конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2007», представителем которого в Украине является возглавляемы Климашенко продюсерский центр «DK Music», продюсер и его сотрудники подверглись сильному давлению со стороны некоторых «особо одаренных» конкурсантов. «Мало того, что они оборвали телефоны в моем офисе, постоянно звоня и требуя результаты прослушивания, хотя решения мы принимаем вместе с московским жюри, так еще и толпами приходят к нам, с теми же требованиями, - говорит Дмитрий Климашенко, - И хотя было отчетливо сказано, что выбор жюри будет конфиденциальным, то есть каждому позвонят и лично сообщат о судьбе его музыки, это не останавливает молодых людей. Конечно, были предложения денег за «продвижение» своего артиста, попытки включить влияние родителей и так далее. Но никаких последствий это не может иметь, потому что конкурс проводится абсолютно честно. Мы специально провели отборочный тур в Украине, чтобы показать, что судьба украинских талантов решается не в кулуарах московского шоу-бизнеса, а в честной творческой борьбе здесь, в Киеве. Но в последнее время я даже стал получать угрозы по телефону. Родители юных талантов считают, что так они смогут повлиять на результаты конкурса,сообщает ИА«Screen media». Но больше всего нас возмутила выходка, произошедшая в прошлые выходные. Днем раньше в продюсерский центр пришел родитель одного из участников и в грубой форме потребовал общения с Дмитрием Климашенко. По его мнению, его ребенка незаслуженно оставили «за бортом» конкурса, хотя оглашение результатов состоится лишь на следующей неделе. Охранникам пришлось выставить грубияна за дверь. А ночью в окно нашей студии бросили камень и разбили стекло. Подобных событий не было никогда за все время существования нашего центра. Теперь нам пришлось перейти на круглосуточную охрану офиса, чтобы не допустить подобного впредь. Мне хотелось бы обратиться к этим людям и сказать им, что талант и творчество несовместимы с хулиганством и насилием. Те, кто уверен в своем таланте, не бросает камни в окна студии, где, возможно, потом ему придется записывать свои песни. И многие, произведения которых заслуживают внимания, уже получили приглашение на отборочный тур». Организаторы настаивают на полной прозрачности конкурса. Все материалы, полученные продюсерским центром, отправлены в Москву, где жюри определяет тех, кто пройдет в следующий тур конкурса, который состоится 14 апреля в Киеве. Всего «вживую» жюри прослушает почти полсотни из почти двух тысяч претендентов, приславших свои заявки со всех уголков Украины.