Ольга Юнакова разводится с мужем

Новость о разводе Ольги Юнаковой потряс всех поклонников отечественной поп-музыки. Все кто знает ее семью, просто в недоумении, ведь все так хорошо начиналось: любовь, взаимопонимание, поддержка. Хотя, развод - вещь неприятная и весьма болезненная, тем не менее, Ольга нашла в себе силы принять это сильное и волевое решение. К счастью, тема развода для Ольги Юнаковой – это слова ее новой песни, которая выходит в ротацию на отечественных ФМ-станциях. Хит «Развод и девичья фамилия» - очередной этап яркого возвращения Ольги на украинскую эстраду. По словам самой Оли: “Я понимаю, что для каждой женщины развод это неприятный, болезненный процесс, но иногда обстоятельства складываются так, что тянуть больше некуда. Просто иногда приходится идти на крайние меры, чтобы все-таки сохранить себя как полноценную личность и не мучиться потом за то, что не хватило мужества или силы воли, а может и того и другого, для решительного шага. Я не призываю к разводам всех, у кого в семейной жизни не все гладко, сначала всеми силами необходимо попробовать сохранить брак. Развод – последняя мера. Но не нужно бояться расставания”. В песнях Ольги Юнаковой многие женщины найдут для себя то, что поможет им разобраться в своих проблемах, сообщает ИА«Screen media». Именно на это направлен и ее новый клип на песню “Спасибо за то, что ты бросил меня”, который вскоре появится на музыкальных телеканалах Украины. В клипе главная героиня появляется перед зрителями в образе зрелой, умной женщины, которая знает, что, несмотря на все неприятности в жизни, ни в коем случае нельзя останавливаться и замыкаться в себе, а необходимо идти вперед с высоко поднятой головой вперед, ведь, что ни делается, все к лучшему. Концепция клипа основана на том, что как бы ни были тяжелы семейные проблемы, их всегда можно решить, даже таким радикальным способом, как расставание, если потребуется. В записи песен Ольге помогает модный саунд-продюсер Андрей Француз, известный своей работой с Ассией Ахат. Возможность увидеть и услышать новый аудио-визуальный учебник по решению семейных проблем от Ольги Юнаковой представится уже совсем скоро.