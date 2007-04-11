Муж солистки ВИА ГРЫ запрещает ей петь!

И снова в группе ВИА ГРА назревает скандал. Коллектив, известный постоянными уходами и приходами участниц, рискует остаться без блондинки Веры Брежневой. Ольга Корягина, которая дорабатывает в группе "ВИА Гра" последние дни, может оказаться не последней потерей продюсеров коллектива, пишут factnews Как стало известно газете "Твой день", Вера Брежнева тоже поставила вопрос перед Константином Меладзе и Дмитрием Костюком о своем уходе. Два года назад блондинка уже покидала "ВИА Гру". Но через месяц продюсерам удалось уговорить Веру вернуться. Совсем недавно Вера стала женой влиятельного украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Мужчина, который без памяти влюблен в красавицу, настоятельно просит ее оставить карьеру певицы. Кроме того, как утверждают в окружении Брежневой, она обожает детей и в самое ближайшее время хочет стать мамой. Она уже растит дочку и теперь мечтает подарить любимому мужчине сына. В прошлом месяце стало известно, что группу оставляет 20-летняя Ольга Корягина, пробывшая в коллектива около года. Причиной стала беременность Ольги и планы выйти замуж. Ее возлюбленный, бизнесмен из Одессы Андрей, который и до этого настаивал на том, чтобы Ольга прекратила концертную деятельность, принялся с еще большим рвением уговаривать подругу оставить группу. Под давлением близкого человека она и приняла решение уйти со сцены. После ухода Корягиной продюсеры решили ввести в контракт с новыми солистками пункт о том, что им запрещается беременеть и выходить замуж в течение трех (либо пяти) лет. Известно, что в группе для девушек действуют строгие правила поведения на гастролях. Им запрещается покидать гостиницу и общаться с мужчинами.