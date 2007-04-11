Елена Корикова избила кнутом артиста

На днях Елена взяла в руки кнут и публично отхлестала молодого человека, который носил ее на руках. Произошло это на проекте "Цирк со звездами". На этот раз актриса исполняла роль египетской царицы Клеопатры. На манеж Елену вынесли на вытянутых руках два "раба-египтянина". Корикова очень грациозно выполняла акробатические кульбиты с огнем. Под бурные овации актриса взяла в руки кнут и одним резким движением со всего размаху ударила им одного из партнеров. Это получилось случайно. Молодой атлет продолжил номер, не выдавая боль, но зрители увидели краснеющий след от кнута на его накачанном торсе. Опасения зрителей были напрасны, по признанию юноши, ему было совсем не больно. Скорее всего, артист был в состоянии шока, потому что в качестве извинения Елена поцеловала его в щеку. Но несмотря на это милое обстоятельство, след от удара был сильно заметен даже спустя несколько часов.