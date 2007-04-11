Уитни Хьюстон стала матерью-одиночкой

Уитни Хьюстон получила исключительное право опеки над своей 14-летней дочерью Кристиной Хьюстон Браун, сообщает BBC News. Отцом девочки является певец Бобби Браун, бывший муж Хьюстон. Исполнительница подала документы на развод в сентябре 2006 года, сославшись на "непреодолимые разногласия". Браун и Хьюстон вступили в брак в 1992 году. Хьюстон сообщила Калифорнийскому суду, что Браун был "ненадежным" отцом, и дочь не могла на него положиться. В свою очередь, юрист Брауна заявил, что подаст апелляцию. Отметим, что ранее у обоих родителей Кристины Хьюстон Браун были проблемы с законом, в частности, связанные с употреблением наркотиков. Уитни Хьюстон дважды ложилась в реабилитационную клинику, а Бобби Браун заключался под стражу, в последний раз - в феврале 2007 года. Тогда певец отказался выплатить сумму на содержание двоих своих детей от предыдущего брака.