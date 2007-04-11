Вера Глаголева отсудила 10 тысяч долларов

Актриса Вера Глаголева выиграла иск к газете "Твой день" о компенсации морального ущерба за незаконное использование ее фотографии и распространение недостоверных сведений личного характера. "Головинский суд Москвы постановил взыскать в пользу Глаголевой 10 тысяч долларов", - сказала РИА "Новости" адвокат истицы Жанна Смаль. Поводом для судебного разбирательства послужила публикация в газете в декабре 2005 года, в которой утверждалось, что актриса в канун юбилея сделала пластическую операцию. Судебное решение по иску Глаголевой является прецедентом и показывает, что законодатель обратил внимание на существующую проблему. "Суд поддержал нашу позицию, что распространение ложных сведений личного характера нанесло актрисе моральный ущерб. А также признал тот факт, что публикация фотографии актрисы без ее согласия является нарушением закона", - рассказала защитница. Адвокат считает, что решение Головинского суда Москвы "сдвинуло проблему с мертвой точки". Напомним, например, телеведущей Оксане Пушкиной суд в 2005 году за публикацию материала о неудачной косметической операции присудил только 10 тысяч рублей, то сумма компенсации Глаголевой составляет уже 10 тысяч долларов. "Это очень показательно, и у нас появилась надежда на адекватное реагирование судебной системы на вмешательство в личную жизнь публичных людей", - отметила защитница. Газета "Твой день" никак не прокомментировала решение суда. Напомним, 25 мая 2006 года представители творческой интеллигенции обратились к исправительной и законодательной власти с просьбой принять поправки в закон о СМИ, которые защитили бы деятелей культуры от вмешательства в частную жизнь и распространения недостоверной информации. Обращение подписали более 30 человек, в частности, Александр Абдулов, Олег Янковский, Александр Збруев, Андрей Макаревич, Алла Пугачева, Олег Табаков, Марк Захаров, Инна Чурикова, Олег Меньшиков, Никита Михалков, Андрей Кончаловский. Авторы обращения считают необходимым усиление финансовой и административной ответственности как самих журналистов, так и публикующих их статьи печатных изданий "за любые факты распространения лживой и издевательской информации, основанной на слухах и вымыслах". "Это обращение вынужденное, так как полностью переполнилась чаша терпения, что вызвано бесчисленными грязными статейками вероломных мошенников от журналистики, которые нагло и беспринципно используют свободу слова для своей личной выгоды", - говорится в документе. Его авторы считают, что корень проблемы состоит в несовершенстве судебной системы и действующего законодательства, поскольку даже если вина издания доказана в суде, то последующее наказание не окажет какого-либо серьезного влияния на его финансовое состояние, а лишь поднимет его рейтинг, поскольку суммы, взимаемые в качестве компенсации за причинение морального вреда, ничтожно малы по сравнению с доходами от продаж бульварных изданий. "Сегодня пресса снижает свой уровень до серых мышей, и никто не может написать толковой статьи, например, о новом спектакле. Зачем это делать, если можно просто подсмотреть в замочную скважину и про это рассказать", - заявил один из авторов обращения Александр Абдулов, сам отсудивший в прошлом году у "Экспресс газеты" 100 тысяч рублей. Александр Абдулов подавал иск на сумму около 30 миллионов рублей. Поводом для столь внушительного иска явилась статья "Тайная жена А. Абдулова", опубликованная в N38 за 2005 год. В публикации рассказывалось о связи артиста с некой Натальей Маляровой, которая якобы являлась женой Абдулова в течение 10 лет. Суд посчитал, что требования Абдулова правомерны. Тогда же Останкинский суд Москвы отклонил схожий иск Веры Глаголевой. Ее претензии были связаны с опубликованной тем же изданием в конце 2005 года статьей "Светлана Хоркина родила от мужа Веры Глаголевой". В ней говорилось о взаимоотношениях, которые якобы были у известной российской гимнастки с супругом Глаголевой - Кириллом Шубским. Глаголева и Шубский решили взыскать с ответчика - ЗАО "Проф-Медиа-Пресс", издающего "Экспресс газету", - в общей сложности 400 тысяч долларов (по 200 тысяч долларов в пользу каждого из истцов). В иске актриса указала, что категорически возражает против упоминания ее имени "в вымышленных историях". Но судья Сергей Бобров отклонил заявленные требования, посчитав, что истица выбрала неверный способ отстаивания своих прав, и ей стоило подать иск о защите чести и достоинства. При этом суд согласился с доводами ответчика о том, что Глаголева является лицом публичной профессии, и, выбрав ее, она знала, что существует так называемый "риск повышенного внимания".