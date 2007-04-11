Дима Колдун достиг уровня Димы Билана

Представитель Белоруссии на конкурсе "Евровидение-2007" Дима Колдун имеет хорошие шансы на победу. Об этом говорит даже не сам исполнитель, это мнение солидных букмекерских контор. Согласно данным британской букмекерской конторы Paddy Power, Колдун входит в тройку лидеров грядущего конкурса "Евровидение". Его шансы оцениваются как девять к одному. Диму опережают лишь представители Швейцарии и Швеции. В белорусских букмекерских конторах шансы Колдуна оцениваются чуть ниже: 8,5 к 1. По словам минских букмекеров, ставки на Колдуна сейчас находятся примерно на том же уровне, что и на Диму Билана в 2006 году. В том же году заработок букмекеров от "Евровидения" в основном пришелся на ставки против Полины Смоловой. О своей победе на "Евровидении" Дмитрий Колдун решил не загадывать. Отвечая на состоявшейся недавно пресс-конференции на вопрос о том, какое место он хотел бы занять, певец заявил: "Не знаю, но хотелось бы первое". Изначально планировалось, что ставки на победу участников "Евровидения-2007" белорусы смогут сделать за полторы-две недели до начала международного конкурса, однако в свете того ажиотажа, который вызвал Дмитрий Колдун у европейских граждан, процесс может начаться значительно раньше. Мы уже писали том, что 1 апреля певец получил повестку из военкомата. Дмитрий Колдун пока имеет отсрочку, но скоро она подходит к концу. Согласно белорусскому законодательству, Колдун может получить дополнительную отсрочку, в том числе – по указу президента республики. Но если вопрос с отсрочкой не решится в ближайшее время, то с парнем церемониться не будут. "Если Колдун не явится до окончания призыва, военный комиссариат имеет право направить дело в прокуратуру для решения вопроса, вплоть до возбуждения уголовного дела", - сообщил работник военкомата Фрунзенского района города Минска в интервью "Европейскому радио для Беларуси".