Модный скандал Кристины Орбакайте

Трудно порой приходится знаменитостям. Они опутаны многочисленными условиями контрактов, нарушение которых грозит скандалом. Так было с Шарлиз Терон, надевшей "не те часы", так, вероятно, будет и с Кристиной Орбакайте, презентовавшей "не ту одежду". По информации российской прессы, Кристина Орабакайте появилась на подиуме своей подруги, дизайнера Елены Супрун, в качестве модели. Тем самым певица нарушила обязательства, обозначенные в контракте с известной маркой меховой одежды. Негоже лицу узнаваемого бренда презентовать одежду других брендов, даже по дружбе. Напомним, в начале года Тина Канделаки – бывшее лицо "Снежной королевы" – передала эстафету Орбакайте. Поводом для прекращения совместной работы с известной телеведущей представители сети магазинов официально назвали смену рекламной концепции фирмы и желание привлечь другую аудиторию, что будет по силам популярной певице. В контракте со "Снежной королевой", лицом которой Орбакайте стала три месяца назад, строго прописаны правила, по которым она представляет известную марку. Но, несмотря на категорические запреты сотрудничать с другими модными домами и отдельными российскими или иностранными дизайнерами, Кристина не стала отказываться от предложения участницы Russian Fashion Week Елены Супрун. По единодушному мнению публики, Орбакайте отработала показ на все 100%, заставив гостей Недели моды убедиться, что она хороша не только как певица и актриса, но и как модель. К тому же постройневшей знаменитости было явно в радость демонстрировать "модельные" формы. Она даже позволила себе слегка поиронизировать по этому поводу - она была единственной участницей шоу, которая нарочито виляла бедрами, словно утрируя классическую модель поведения.