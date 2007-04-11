Снуп Доггу предъявлены обвинения

Сегодня в суде будет рассматриваться дело рэпера, касательно незаконного хранениия оружия и наркотиков. В офисе окружного прокурора штата Пасадены заявили: «Cнуп Догг обвиняется по двум статьям уголовного кодекса, связанных с арестами в прошлом году за незаконное владение оружием и хранение марихуаны.» Согласно предъявленному иску, Снуп Догг обвиняется в продаже или перевозке марихуаны (26 октября 2006). Так же рэппер имел проблемы с законом, когда обвинялся за незаконное владение огнестрельным оружием (28 ноября 2006). Полицейские утверждают, что вышеупомянутое оружие – это полуавтоматический пистолет. Сегодня в 11.00 обвиняемый должен явиться в суд, где будет рассматриваться его дело. Если его вина будет доказана, то музыканту грозит до четырех лет тюрьмы.