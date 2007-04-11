Памела Андерсон дорожит семейными ценностями

Голливудская актриса отправилась со всем своим семейством в небольшое путешествие. Папарацци засняли Томми Ли (Tommy Lee) как раз в тот момент, когда он проходил регистрационный пост лос-анджелесского аэропорта. Вместе с ним были Памела Андерсон (Pamela Anderson), Брэндон (Brandon) и Дилан (Dylan). Все это со стороны напоминало начало увеселительного семейного путешествия. 44-летний Томми недавно переехал в особняк Памелы в Малибу, на то время пока в его доме осуществляют реконструкцию. Их брак продлился около трех лет. Воссоединение счастливой пары Памелы с Томми Ли состоялось в середине марта, в ресторане Ivy, Санта-Моника, там же решалась и судьба их двоих сыновей Дилана и Брэндона. Теперь начав все сначала, можно предположить, что их ждет счастливое будущее.