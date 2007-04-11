Аллегрову обвинили в контрабанде

Ирина Аллегрова едва не попала за решетку по обвинению в контрабанде. Случилось это на таможне в одном из аэропортов Америки, когда она везла в Россию полугодовой запас американских сигарет. Певице с трудом удалось доказать таможенникам, что она везет табак для личного потребления, а не на продажу, пишет газета «Жизнь». – Отечественные сигареты я курить вообще не могу, – призналась певица. – Особенно после того как на пачках появились аршинные надписи «Вы заболеете раком!» и все такое страшное... По-английски я читать не умею, пусть пишут, что хотят...