Новый бойфренд угрожает Бритни

Семья певицы обеспокоена темным прошлым ее нового друга. Новым возлюбленным стал певец и композитор Хави Дэй (Howie Day), с которым суперзвезда встретилась в реабилитационной клинике Promises. Приближенное лицо рассказало изданию MSNBC: "Каждый раз, когда Бритни заговаривает о Хави, она начинает светиться. Она всем рассказывает о нем, говорит о том, что он талантлив. Бритни даже поделилась такой подробностью, как то, что Дэй целуется лучше всех парней, которые у нее когда-либо были." Однако не все в восторге от ее нового романа. К примеру, мать Бритни, Линн, очень обеспокоена прошлым нового возлюбленного дочери. Один из родственников Бритни рассказал: " Линн не нравится тот факт, то Дэй неоднократно имел проблемы с законом, к тому же то, что он прибегал к помощи реабилитационного центра ее так же настораживает. Хави всегда будет на грани того - "либо устоять либо сорваться». Он как никто другой может сбить с толку Спирс, которая, пока еще не окрепла в своей жизненной позиции. " Когда 25-летняя певица месяц лечилась в клинике, ходили слухи, что она близко сошлась с 33-летним гитаристом малоизвестной группы Riva Джейсоном Филяу (Jason Filyaw). Они познакомились во время очередного заседания Анонимных Алкоголиков, встречи которых Бритни посещала несколько раз в неделю. В эксклюзивном интервью изданию TMZ, Джейсон Филяу признал, что "они с Бритни очень сблизились". По его словам, " у них "духовная связь". Он не стал говорить о природе их отношений, но подчеркнул, что "на 100% поддерживает и любит ее".