Ольга Корягина разругалась с Брежневой и Альбиной

Узнав о том, что для солисток «ВИА Гры» - Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой - гастроли оказались важнее свадьбы их бывшей напарницы, Ольга Корягина обиделась и вычеркнула их из списка важных гостей. ...До свадьбы Ольги и ее жениха, киевского бизнесмена Андрея, осталось всего три недели, но свадебное платье девушка до сих пор еще не купила. Она отказалась от идеи шить себе свадебный наряд на заказ, решив приобрести готовое платье в специализированном бутике. Зато обручальными кольцами будущие молодожены уже запаслись - их они купили еще в начале марта. Молодые распишутся в Киеве, там же они и останутся жить, пишет газета «Жизнь». Категорический отказ бывших напарниц из «ВИА Гры» приехать на торжество семья Корягиной восприняла внешне спокойно, сообщает shoowbiz. – Оля, конечно, расстроилась, но ведь это дело каждого, - рассказала Галина, мама невесты. - Не приедут, так не приедут! Из списка гостей мы их вычеркнули... Без пяти минут теща не нахвалится своим зятем. Теплые отношения у Гали с Андреем сложились с первого дня знакомства. Молодому человеку не пришлось «подкупать» ее ни цветами, ни подарками. – Ценнее всего для меня бережное отношение к дочке, - призналась Галина. - Для матери главное видеть, что ее дочь любят и ценят. Это дороже всех подарков. Андрей - очень серьезный и внимательный мужчина. У меня прекрасные отношения с мужем старшей дочки. Надеюсь, что точно такие же доверительные отношения сохранятся с супругом Оли и после свадьбы, которую мы все с нетерпением ждем...