София Ротару подарила храму именной колокол

Накануне светлого праздника Пасхи певица преподнесла храму колокол, отлитый в память о ее супруге. Звонницу с именным колоколом Софии Михайловны и ее покойного мужа установили на колокольне киевского храма Преображения Господня специально к великому празднику. «Сия звонница отлита рабой Божьей Софией для вечного поминовения об упокоении рабов Божьих Александры, Михаила, Анатолия» - эта надпись украсила главный колокол церкви, строящейся на Соломенской площади Киева. Колокола для нового храма отлили на личные пожертвования Софии Ротару воронежские мастера и по ее же просьбе сделали памятную надпись на самом главном колоколе, пишет «ТД». «Пусть он звонит для вечного поминовения души моего мужа, отца и матери», - пожелала София Михайловна.