Анжелина Джоли раскрыла тайну имени дочки

На этой неделе метеосводки из семейства Джоли-Питт опять стали тревожными. Взволнованная общественность бросилась за разъяснениями к знающим людям. На этот раз в роли эксперта выступил брат Анжелины Джеймс Хэйвен. "Все прекрасно, как никогда! - бодро прокомментировал он. - У ребят отличное чувство юмора и они всегда могут разрядить обстановку, рассмешив друг друга. Я не замечаю никаких признаков бури. Слухи о том, что Брэда бесит тотальный контроль со стороны Анжелины - полная чепуха! Брэд предан семье, обожает детей и готов к усыновлению новых." Заодно Джеймс прояснил тайну происхождения странного имени своей племянницы Shiloh: "Дело в том, что мои родители сначала хотели дать мне второе имя Шилох, но потом передумали, и дали имя Хэйвен. Энжи знала об этом, и когда у них с Брэдом родилась девочка, они пришли ко мне и спросили, не буду ли я против, если они ей дадут вот это самое имя. Я был тронут. Слезы полились из моих глаз. Это такая честь!"