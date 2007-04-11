Пэрис Хилтон опять задрала юбку

Светская львица показалась в публичном месте в весьма коротком платье. Похоже, Пэрис Хилтон (Paris Hilton) теперь уже совсем не напрягается, чтобы выглядеть прилично. Об этом свидетельствует длина ее платья, в котором она появилась на одной из вечеринок в минувший уикенд. У входа в клуб ее видели в компании нового бой-френда Джоша Хендерсона (Josh Henderson). По окончании вечеринки, Пэрис покидала заведение в одиночестве. Как раз в этот момент папарацци засняли открытый "тыл" Хилтон. Около двух лет новый друг Пэрис - Джош Хендерсон встречался с Эшли Симпсон, теперь же с середины марта он проявляет интерес к девушке с нелегким характером и большим наследством.