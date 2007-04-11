Виктория Бэкхем - жертва сектантов

Как известно, чета Бэкхемов переезжает в США. Радикальная смена обстановки всегда дается нелегко. И тут весьма кстати оказалась давняя девичья дружба Виктории Бэкхем и нынешней жены Тома Круза Кейти Холмс. Связи Тома и Кейти в американском высшем свете могут помочь новоприбывшим быстрее обжиться и сориентироваться в дебрях местного шоу-бизнеса. Но, как известно, за все надо платить. Том Круз, ярый последователь сайентологии Рона Хаббарда, тут же принялся энергично обращать Бэкхемов в свою веру. "Виктория - консервативная англичанка, она верит в бога, - поделился впечатлениями друг семьи, - она считает подобные домогательства Круза просто неприличными!"