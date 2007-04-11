CРОЧНО! Билан расскажет всю правду о своих контрактах

В связи с распространением ООО «Продюсерская Компания «СоюзКонцерт» обращения к руководителям радиостанций, пресс-служба Димы Билана заявила следующее, сообщает newsmusic.ru: «ООО «Продюсерская Компания «СоюзКонцерт» до настоящего времени не предъявила доказательств каких-либо прав этой компании по отношению к Виктору Белану. Таким образом, заявление данной компанией о своих правах кредитора по так называемому продюсерскому договору неуместно, а равно указание на то, что Виктор Белан уклоняется от исполнения условий заключенного договора. Нельзя уклониться от исполнения прекращенного договора. Никаких обязательств перед ООО «Продюсерская Компания «СоюзКонцерт» Виктор Николаевич Белан никогда не принимал, а равно и не соглашался на выполнение каких-либо обязательств перед ООО «Продюсерская Компания «СоюзКонцерт», как этого требует закон. Что касается ссылок на принадлежность исключительных прав на музыкальные произведения, исполняемые в настоящее время Димой Биланом ООО «Продюсерская Компания «СоюзКонцерт», то таких прав не существует. При получении в будущем подобных писем от ООО «Продюсерская Компания «СоюзКонцерт» требуйте подлинные договоры, заключенные с Димой Биланом о передаче конкретных прав на конкретные произведения. Исключительные смежные фонограммные права на произведения, исполняемые Димой Биланом, принадлежат иному действительному правообладателю, который намерен выступить с соответствующим заявлением в адрес организаций эфирного и кабельного вещания, где он подтвердит недопустимость каких-либо согласований с ООО «Продюсерская Компания «СоюзКонцерт» по поводу ротации фонограмм песен, исполняемых В.Н.Беланом (творческий псевдоним Дима Билан)». 16 апреля в пресс-центре «АиФ» состоится брифинг Дмитрия Билана с участием адвокатов, представляющих его интересы, а также продюсера Яны Рудковской.