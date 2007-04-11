Книгу Витаса запретили к продаже

По решению одного из московских судов книга Витаса, написанная им в соавторстве с продюсером Сергеем Пудовкиным и дедушкой Аркадием Давидовичем, была запрещена к продаже. Год назад певец заключил контракт на издание автобиографической книги «История», раскрывающей все тайны личной и закулисной жизни певца. Выход книги Виталий Грачев (Витас) планировал в марте – перед большими сольными концертами. Каково же было удивление певца, когда он узнал, что издательство выпустило пиратский тираж. Попытка мирных переговоров ни к чему не привела, и Витас подал заявление в суд, который и принял решение о том, что тираж должен быть арестован и уничтожен, пишет газета «Твой день». - Справедливость восторжествовала, - рассказал директор артиста Сергей Пудовкин. - Но Витас очень расстроен, что его книга так и не увидела свет и не дошла до поклонников.