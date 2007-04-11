1000 вещей Майкла Джексона уйдет с молотка

Среди наиболее интересных экспонатов черная шляпа поп-короля, с которой он никогда не расставался с самого начала своей карьеры, многочисленные сценические костюмы и рукописный вариант хита под названием ABC группы «Джексон Файв», в которой Майкл дебютировал вместе со своими братьями. Легендарный аксессуар поп-идола Майкла Джексона - черная фетровая шляпа - и золотой диск с альбомом «Thriller» уйдут с молотка вместе с другими многочисленными вещами звезды на нью-йоркском аукционе Гернси, который откроется в следующем месяце, пишет «ФактNews». В коллекции будут представлены около 2000 экспонатов, принадлежащих семье Майкла, начиная от рукописных стихов, заканчивая солнцезащитными очками и микрофоном. Распродажа пройдет 30-31 мая в «Hard Rock Hotel and Casinо». Напомним, некогда эта коллекция была причиной судебных тяжб между Джексоном и партнером его семьи - бизнесменом Хенри Ваккаро, которому исполнитель задолжал приличную сумму денег. В данный момент владельцем всей коллекции является транспортное предприятие «Universal Express Inc». Среди предметов собрания - пуанты сестры Майкла Джанет Джексон, костюм актрисы Мэй Вест, который она надела на первое совместное выступление с группой «Jackson Five». Черный жакет с золотыми расшитыми блестками эполетами, который Майкл носил 1980-х. Представитель певца заявил, что организаторы мероприятия не поставили самого Майкла Джексона в известность, он крайне расстроен и попытается предотвратить распродажу памятных вещей.